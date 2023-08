Tumori | la Camera approva la legge sul diritto all' oblio oncologico

Anche la segretaria del Pd Elly Schlein scrive in una nota: 'Finalmente, allaè stata approvata all'unanimità una legge di civiltà: la legge sull'oblio oncologico. Milioni di persone guarite ..."Finalmente, alla, è stata approvata all'unanimità una legge di civiltà: la legge sull'oblio oncologico. Milioni di persone guarite dal cancro non saranno più discriminate quando dovranno stipulare un'...Roma, 3 ago. " "Nessuno dovrà più essere discriminato se ha avuto il cancro per ottenere un'adozione, un mutuo o un prestito in banca. Laha approvato all'unanimità la legge, fortemente voluta dalla Lega, sull'oblio oncologico che porta l'Italia all'avanguardia in Europa". Lo dichiara la deputata della Lega e componente della ...

La Camera approva all'unanimità pdl su diritto a oblio oncologico: cosa prevede la norma RaiNews

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "L'approvazione della legge sull'oblio oncologico oggi alla Camera segna una vittoria di civiltà per i tanti italiani guariti dal cancro, che devono avere gli stessi diritti." La Camera ha approvato all'unanimità, con 281 voti a favore e nessun contrario, la proposta di legge sul diritto all'oblio oncologico. Il testo, che ora passerà al Senato, introduce disposizioni per prevenire discriminazioni contro i sopravvissuti al cancro.