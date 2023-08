Tumori | Boschi Iv | ' pdl oblio oncologico legge di speranza'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Oggi si conclude una prima importante tappa di un lavoro che viene da lontano, condiviso dentro e fuori dal Parlamento, che serve a dare una risposta concreta per la vita delle persone”. Lo dichiara Maria Elena, relatrice del provvedimento sull'e deputata di Italia viva. "Ci sono oltre un milione di persone che sono guarite da una malattia oncologica per la scienza - continua -, eppure hanno un trattamento diverso quando devono chiedere un mutuo per comprare casa, un prestito per acquistare un'auto o addirittura se vogliono essere padre e madre chiedendo l'adozione di un bambino. Una vera e propria ingiustizia che la nostra legislazione ha tollerato". "Ora abbiamo la possibilità di fare un passo in avanti. Questaper ciascuno di noi ha un nome e un volto, ...

Roma, 3 ago. " "La legge per il diritto all'oblio oncologico è una grande conquista di civiltà per il nostro Paese. La malattia non è una colpa, come ha ribadito tante volte Maria Elena, che ringrazio davvero per l'impegno e la tenacia in questa battaglia contro ogni forma di discriminazione. Con l'approvazione all'unanimità alla Camera di oggi si raggiunge un grande traguardo ...Ringrazio di cuore le due relatrici, Maria Elenae Patrizia Marrocco, per aver costruito un clima collaborativo tra le forze politiche per arrivare a un testo condiviso.

