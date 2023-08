TS – ruggito Vlahovic | Weah è una freccia | festa anche per Kean

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 3 agosto 2023) 2023-08-03 05:45:28 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: ORLANDO – Davanti a oltre sessantamila spettatori e tanti tifosi vip, tra i quali Kakà e Matuidi, Davids, la Juventus chiude nella maniera migliore possibile: superato di slancio il Real Madrid di Vinicius e Modric, grazie a una prestazione brillante nei primi minuti e di ripartenze nel contropiede.ci mette 45 secondi ad aprire le danze, poi dopo 20 minutimette a segno il suo primo gol in bianconero. Ma si parlerà soprattutto della rete diin pieno recupero: entra e ci mette un quarto d’ora per trovare la via della porta, poi esulta mostrando la maglietta a tutti, telecamere comprese. E per gli organizzatori l’mvp è McKennie: pieno di autostima per l’americano che cerca di giocarsi qualche chance di restare. American connection La Juve vola ...