Trump si dichiara «non colpevole» Rilasciato | prossima udienza il 28 agosto | «È un giorno triste per l’America»

(Di giovedì 3 agosto 2023) Le quattro accuse ruotano attorno al tentativo di sovvertire l’esito delle elezioni presidenziali del 2020. I legali del tycoon: «Caccia alle streghe». In tutto è stato in aula una mezzora

Ascoltati i capi d'accusa,sinon colpevole e viene rilasciato. La prossima udienza è fissata il 28 agosto.sfida il mondo: le sue parole "Vinceremo come mai prima e faremo ...Assalto a Washington, ecco i supporter di: bandiere confederate, copricapi con corna e anche un cappio Ultimo Aggiornamento 02/08/23 Fotogallery - GMG 2023, Papa Francesco è arrivato a Lisbona ...All'ex presidente Usa contestati quattro capi di imputazione per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020. Prima udienza processo il 28 agosto Donaldsi è dichiarato non colpevole per i quattro capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 che avrebbero portato all'assalto ...

L'assalto a Capitol Hill, Trump in tribunale: si dichiara non colpevole ... Agenzia ANSA

Questa sera Donald Trump si è dichiarato non colpevole dei quattro capi di accusa mossi nei suoi confronti per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e per il tentativo di sovvertire il risultato dell ...Dopo che ieri l'ex-presidente americano Donald Trump è stato incriminato per “cospirazione” per l'occupazione di Capitol Hill il 6 gennaio 2021, la Russia addita la spaccatura interna agli Usa. Il ...