Trump prima di comparire in Tribunale attacca tutti. Soprattutto Biden

(Di giovedì 3 agosto 2023) -sfida il mondo mentre va inper la nuova incriminazione: le sue parole "Vinceremo come maie faremo l'America ancora piu' grande. Grazie per tutto il vostro supporto e le ...

I dem sostengono che il presidente, anche dell'elezione e quando era il vice di Barack Obama, con sede a Kiev, a scatenare il primo impeachment di Donald: nel 2019 l'allora inquilino. Il trasferimento Come avvenuto per le altre due incriminazioni, a New York e poi a Miami, il trasferimento al tribunale di Washington è stato attentamente coordinato tra le autorità e lo staff di Trump.

Donald Trump e' un fiume in piena che incendia i suoi sostenitoti riversando tutta la rabbia sul suo social Truth. "Ora sto andando a Washington, d.C., per essere arrestato per aver contestato ...Nella serata di giovedì 3 agosto (in America saranno le 16) verrà formalmente incriminato per aver cospirato contro la vittoria elettorale dell'avversario Joe Biden nel voto del novembre 2020 ...