Trump incriminato | ecco il piano Dem per blindare la Casa Bianca nel 2024

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Ironia della sorte, è uno schema corrotto per influenzare le elezioni presidenziali, esattamente ciò di cuiè accusato” Ogni volta che emergono ulteriori prove della corruzione dei Biden, il Dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Biden tira fuori nuove accuse contro Donald– e ogni volta raschiando il fondo del barile. Esattamente il giorno dopo. Il tempismo Uno schema che si è ripetuto anche questa volta, con l’incriminazione dell’ex presidente con quattro capi di accusa legati al movimentato passaggio di poteri nel 2020-21 (e non specificamente, come vedremo, all’assalto al Congresso del 6 Gennaio, come stanno strombazzando i nostri media), arrivata subito dopo la testimonianza-bomba di Devon Archer, ex socio d’affari del figlio del presidente, Hunter Biden. Un curioso tempismo giudiziario. L’8 giugno l’FBI fornisce ...

Questa è l'estate giusta per rileggere "La democrazia in America": il suo autore aveva trattato minutamente crisi e degenerazioni di questo modo di vivere in società. Ma non fino al punto di un ex pre ...L'ex presidente americano Donald Trump ha comunicato ai suoi sostenitori in una email inviata ieri per la raccolta fondi che potrebbe rischiare fino a 561 anni di carcere dopo che il Dipartimento di G ...