Trump in tribunale a Washington Il tycoon contro Biden | Un corrotto

(Di giovedì 3 agosto 2023) Donaldha lasciato la sua abitazione a Bedminster, in New Jersey, per recarsi all'aeroporto da dove, a bordo del suo aereo privato, raggiungeràper l'udienza per la sua terza incriminazione

sfida il mondo mentre va inper la nuova incriminazione: le sue parole "Vinceremo come mai prima e faremo l'America ancora piu' grande. Grazie per tutto il vostro supporto e le vostre ...La polizia di Washington sta rafforzando i dispositivi di sicurezza fuori dalfederale, dove nel pomeriggio (le 22 ora italiana) è atteso Donaldper la procedura di arresto, dopo l'incriminazione di martedì . L'ex presidente è chiamato a rispondere di quattro ...... che si è trovato a dover far marcia indietro inlo scorso 27 luglio. A poco vale ricordare che la giudice Noreika è stata nominata nel 2018 da Donalde che il figlio di Biden ha già ...

Donald Trump e' un fiume in piena che incendia i suoi sostenitoti riversando tutta la rabbia sul suo social Truth. "Ora sto andando a Washington, d.C., per essere arrestato per aver contestato ...Nella serata di giovedì 3 agosto (in America saranno le 16) verrà formalmente incriminato per aver cospirato contro la vittoria elettorale dell'avversario Joe Biden nel voto del novembre 2020 ...