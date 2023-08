Trump è arrivato a Washington per l’udienza

Donalda Washington. Qui, è stato convocato per comparire davanti a un giudice, dopo che il Dipartimento di Giustizia (Doj) lo ha incriminato per aver utilizzato 'metodi illegali' per ...vicino (57 voti per la condanna). Gli impeachment avvengono in grande misura per ragioni politiche, ma anche per possibili reati. Nel caso dell'ex presidente il primo impeachment è ...vicino (57 voti per la condanna). Gli impeachment avvengono in grande misura per ragioni politiche ma anche per possibili reati. Nel caso dell'ex presidente il primo impeachment è ...

Donald Trump atteso in tribunale a Washington: "Processo non equo, spostarlo" Sky Tg24

Washington DC si prepara all'arrivo di Donald Trump, chiamato a comparire davanti ad un giudice federale oggi alle 16 (le 22 in Svizzera).L’ex presidente Usa Donald Trump si sta dirigendo al tribunale di Washington dove è chiamato a rispondere di quattro capi di accusa per avere ...