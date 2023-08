Trump | Ancora un' incriminazione e vinco elezioni | un onore essere arrestato per voi

... come il vicino stato della Virginia, dove non ci sono pregiudizi politici", ha dettoproponendo lo spostamento del processo nello stato più conservatore. Anche l'avvocato di, John Lauro,...Secondo l'ultimo sondaggio della Cnn l' elettorato del Grand old party èdalla parte di. Ben il 69% dei repubblicani o simpatizzanti ritiene che la vittoria di Biden fosse illegittima, ...Secondo l'ultimo sondaggio della Cnn l' elettorato del Grand old party èdalla parte di. Ben il 69% dei repubblicani o simpatizzanti ritiene che la vittoria di Biden fosse illegittima, ...

Trump arrivato in tribunale a Washington: “Ancora un'incriminazione e vinco le elezioni” la Repubblica

Washington, 3 ago. (Adnkronos) - 'E' un grande onore essere arrestato per voi'. E' quanto scrive Donald Trump su Truth Social poco prima di recarsi ...Donald Trump e' un fiume in piena che incendia i suoi sostenitoti riversando tutta la rabbia sul suo social Truth. "Ora sto andando a Washington, d.C., per essere arrestato per aver contestato ...