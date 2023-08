Trubin Inter | rivelazione dall’Ucraina | accordo in gran segreto! Ma lo Shakthar…

(Di giovedì 3 agosto 2023)sul portiere che piace i nerazzurri: l’sarebbe stato raggiunto insegretonon arrivano buone nuove riguardo il futuro del portiere Anatoliy, nel mirino dell’. Stando a quanto riferisce sport.novyny, l’estremo difensore avrebbe infatti negoziato insegreto con il club, raggiungendo l’intesa per trasferirsi in nerazzurro tra un anno a costo zero. La cosa non è però passata inosservata alla dirigenza dello Shakhtar che avrebbe messo alle il giocatore con le spalle al muro, dandogli un ultimatum: o parte entro la fine del mercato oppure si farà una stagionea in panchina.

Continua il rebus portieri per l'. Il club nerazzurro appare intenzionato a dare un ultimatum al Bayern Monaco e a Yann Sommer. ... Intantosi allontana a causa dell'ingresso in scena del ...ha un accordo con l'che può essere utilizzato per approdare in nerazzurro il prossimo anno a parametro zero, ma non senza complicazioni. Il club ucraino, infatti, stando a quanto ...L'su Bento - Come riportato da calciomercato.com , in attesa di novità sui fronti Sommer - bloccato ma ancora trattenuto dal Bayern Monaco - e- allontanatosi dai radar nerazzurri - la ...

OJOGO – Inter, accordo con Trubin a zero. Shakthar furioso, “minaccia” il portiere fcinter1908

In casa Inter sono i giorni delle tre 'S': quelle di Samardzic, Sommer e Scamacca. Terminata la tournée asiatica, Simone Inzaghi attende i rinforzi che attende da giorni e la coppia Marotta-Ausilio ce ...Dopo le ottime prestazioni fornite in questo precampionato, Filip Stankovic è comunque un profilo considerato dall'Inter ...