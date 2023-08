(Di giovedì 3 agosto 2023)dalla partita di campionato trae Veres finita 1-1. Ildegli ucraini ha spiegato il motivo. L’Inter osserva la situazione GIUSTIFICAZIONE ?è nel mirino dell’Inter e anche del Benfica, che stanno lottando per acquistarlo dallo. Il giovane portiere ieri non ha giocato la gara di campionato contro il Veres. Il, Patrick van Leeuwen, giustifica così la scelta: «Anatoliiè tornato dopo la sua squalifica, e abbiamo già iniziato il campionato con Dmytro Riznyk, quindi oggi abbiamo continuato con lui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

A differenza di Sadio Mané, Trubin è stato escluso dal match in quanto in trattativa per trasferirsi. I nomi di Trubin, in scadenza nel 2024 ma valutato ancora a cifre molto alte dallo Shakhtar Donetsk.

Trubin escluso, il tecnico dello Shakhtar Donetsk: «Out 2 motivi!» Inter-News.it

Anche il Benfica si inserisce nella corsa per Anatolji Trubin, portiere ucraino dello Shakhtar Donetsk. L'estremo difensore ucraino accetterebbe molto volentieri la destinazione nerazzurra ma il suo club non vuole abbassare le richieste. L'Inter ha scelto Yann Sommer e Anatolij Trubin come successori.