Tronchetti Provera vice presidente esecutivo della Pirelli Casaluci Ad | Tanzi Direttore generale

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il nuovo cda di& C., nominato il 31 luglio e riunitosi oggi per la prima volta, ha nominato Marco, attribuendogli i poteri relativi alle “strategie generali e alla supervisione dell’attuazione del piano industriale”, nonché quelli relativi “alla comunicazione, agli affari societari e controlli interni, ai rapporti con gli azionisti e con le istituzioni”. Andreaè stato nominato amministratore delegato (Ceo), con i poteri “per la gestione operativa” di. AlJiao Jian è attribuita “la rappresentanza legalesocietà e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto”. Il board ha, inoltre, valutato la sussistenza dei requisiti richiesti ...

Pirelli, Marco Tronchetti Provera nominato vicepresidente esecutivo

