Trentino Basket Cup | inizia con la Turchia la strada dell’Italia per i Mondiali

(Di giovedì 3 agosto 2023) Si è concluso il raduno dell’Itala Folgaria e per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco è il momento di mettere alla prova del parquet il lavoro svolto in questi giorni. Domani sera, con palla a due alle 20.30, l’Italia affronterà lanella prima giornata dellaCup. Quella di Trento sarà la prima amichevole per Gigi Datome e compagni e la squadra affronterà una formazioni di alto livello per testarsi subito. Ma le partite delle prossime settimane non serviranno solo a trovare quegli automatismi fondamentali per puntare in alto ai, ma saranno fondamentali anche per Pozzecco per effettuare le ultime, dolorose, scelte per quel che riguarda la rosa. I giocatori, infatti, si giocheranno uno dei 12 posti per Manila, con tre azzurri che verranno tagliati nelle prossime ...