Tre italiani su quattro pensano che con l’AI ci sarà un’informazione di minore qualità

(Di giovedì 3 agosto 2023) Mentre in Italia si è aperto il dibattito sulla figura del “Garante dell’informazione”, introdotta dal DPCM sulla riforma delle Agenzie di Stampa pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 luglio, l’ultimo rapporto Ital Communications-CENSIS sulla percezione della disinformazione nel nostro Paese ha aperto, per la prima volta, alla stretta correlazione tra le fake news e lo sviluppo di sistemi AI. L’intelligenza artificiale, da moltivista come uno slancio positivo a supporto del lavoro del giornalista, continua a preoccupare in termini di veridicità delle informazioni che si possono e si potranno trovare all’interno di organi di stampa e similari. LEGGI ANCHE > Cosa prevede il decreto-Barachini sulla riforma delle Agenzie di Stampa Il terzo rapporto annuale Ital Communications-CENSIS conferma un trend già evidenziato nel corso delle due precedenti ...

Il testo già approvato dalla Camera circasettimane fa, tornerà domani a Montecitorio per una ... con un occhio di riguardo al recupero del potere d'acquisto deglie in particolare del ...... a suo tempo, Fabio Testi , tra gli attoripiù celebrati di sempre e anche protagonista in ... L'attore, infatti, hafigli: Thomas vive a Londra, Fabio Junior è tornato in Italia dopo aver ...... con l'attacco degli assediati franco -per sfondare l'assedio austriaco. Domenica 3 ... In Piazza Grande e neiBorghi cittadini sono in agenda i zoghi de Palma, la parata e il tripudio ...

La storia dei tre italiani sopravvissuti al Titanic La Rivista della Natura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO, GLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI ALLE UNIVERSIADI 10:00 TAEKWONDO - Conclusi tutti i round preliminari nella penultima giornata di gara a ...potrà concentrarsi esclusivamente su campionato e Coppa Italia. I tre giocatori su cui punta Allegri per il riscatto Per riscattare l'opaca stagione passata, il tecnico (in attesa di Romelu Lukaku) ...