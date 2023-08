Travolti da colpo di coda dell’eruzione | così morirono a Stabia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA conclusione della pioggia dei lapilli, o quando questa sembrò indebolirsi, un gruppo di abitanti dell’antica, la città vicino a Pompei, coinvolta nell’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, per ragioni sconosciute tornò sul luogo o emerse da nascondigli di fortuna, ma fu sorpreso dall’ultimo ‘parossismo’ eruttivo. Correnti piroclastiche, venti densi, caldi, generati dal crollo al suolo della colonna eruttiva sommersero tutto. È uno degli aspetti che emerge dai nuovi scavi di Villa San Marco che forniscono il “racconto” delle dinamichedel Vesuvio del 79 d.C. La più recente campagna, avviata a marzo 2023 e tuttora in corso, sta mettendo in luce nuovi reperti. È già emersa la parte terminale del portico superiore, parzialmente scavato e oggetto di ulteriore indagine di questo cantiere, con pitture ...