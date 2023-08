Traffico Roma del 03-08-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana remondi code per incidente su via del mare dal raccordo anulare a via di Malafede ripercussioni sullo stesso raccordo anulare in fila sulla carreggiata esterna dallaFiumicino all’uscita per la via del Mare proseguendo poi sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti e code tra via Laurentina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana il video con l’ 24Teramo code perin direzione di Ostia sulla Cristoforo Colombo tra il raccordo in via di Malafede e per un incendio ormai spento resta chiusa la rampa del viadotto Giovanni Gronchi che porti in via delle Vigne Nuove in direzione Bufalotta e anche questa notte lavori in via del Foro Italico chiusa tra le 21 e le 6:03 viale di Tor di Quinto via dei ...