Traffico Roma del 03-08-2023 ore 18 | 00

(Di giovedì 3 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio irritazione Massimo peschi code per incidente sulla via Aurelia fuori dal raccordo anulare Esattamente tra Malagrotta e il bivio per Castel di Guido di Civitavecchia code per incidente anche sulla via Pontina tra Castelno e Pomezia nelle due direzioni anche sulla via del mare Si procede incolonnati nelle due direzioni tra a via di Acilia e raccordo anulare per un incidente avvenuto all’altezza di via di Malafede intanto aumenta ilsul Raccordo Anulare si rallenta tra la Pontina è la Casilina In entrambe le carreggiate code poi interna tra la Nomentana e laL’Aquila nella zona nord della capitale Vi ricordo che per il controllo dei Vigili del Fuoco dopo un incendio ormai domato resta chiusa la rampa del viadotto Giovanni Gronchi che porta in via delle Vigne Nuove ...