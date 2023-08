Traffico Roma del 03-08-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità si incontrano code per un incidente sulla via Pontina tra Castel di Decima e Pomezia direzione Latina rallentamenti perinvece sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Pontina è Lanina ci spostiamo ora nella zona nord della capitale per un controllo dei Vigili del Fuoco dopo un incendio ormai domato è chiusa la rampa del viadotto Giovanni Gronchi che porta in via delle Vigne Nuove direzione Bufalotta deviata anche la linea di bus 341 direzione Ponte Mammolo mentre per favorire l’allestimento delle strutture di un concerto che avrà luogo sabato 5 agosto al Circo Massimo dalle 14 di oggi e fino a cessate esigenze del 6 agosto via dei Cerchi è chiusa alda Piazza di Porta Capena fino a via ...