Traffico Roma del 03-08-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 3 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’appuntamento con ilAbbiamo rallentamenti per lavori sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del mare e l’ardeatina code anche sulla via Pontina Trattori dei Cenci e il bivio per Pratica di Mare direzione Pomezia nella zona nord della capitale per un controllo dei Vigili del Fuoco dopo un incendio ormai domato resta chiusa la del viadotto Giovanni Gronchi che porta in via delle Vigne Nuove direzione Bufalotta deviata anche la linea 341 direzione Ponte Mammolo al Circo Massimo Sono in corso gli allestimenti delle strutture per un importante concerto che avrà luogo sabato 5 agosto dalle 14 di oggi e fino a cessate esigenze del 6 agosto via dei Cerchi è chiusa da Piazza di Porta Capena a fino a via dell’Ara massima di Ercole raccomandiamo quindi di fare attenzione alla ...

...e Pianificazione del TerritorioCapitale. Immediata la preoccupazione dei residenti e cittadini dopo la Determina Dirigenziale d'istituzione della disciplina provvisoria diin Via S. ...Incidente pochi minuti fa su via del Muro Torto, al centro di. Un centauro, che viaggiava in direzione del Lungotevere, è finito a terra.Importante anche l'intervento della Polizia Municipale che ha permesso lo svolgimento di tutte le operazioni in tranquillità e facilitando il defluire del, per quanto ridotto per via delle ...

Chi è in partenza per le ferie si deve armare di pazienza: sono previste condizioni da bollino nero per le intere tre giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ...Le previsioni su tutta la rete autostradale del Friuli Venezia Giulia per il primo fine settimana di agosto. Non solo vacanzieri ma anche i lavoratori del Nord Est Europa diretti verso i Paesi d’origi ...