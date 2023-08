Traffico Roma del 03-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto apriamo con un incidente sulla Pontina in direzionetra Pomezia e Castelno lunghe code ma auto incolonnate anche in direzione opposta per lavori tra Torvaianica e Pomezia Nord sul Lungotevere della Farnesina attenzione un incidente nei pressi del Ponte Mazzini incidente anche sul viale Jonio nei pressi di via Matteo Bandello prudenza per sibili rallentamenti e sempre a Montesacro in corso l’intervento dei vigili del fuoco in via delle Vigne Nuove per questo chiusa la rampa del viadotto Giovanni Gronchi in direzione della Bufalotta deviata anche la linea 341 in direzione di Ponte Mammolo Vi ricordo infine che ad agosto le ZTL notturne di centro Trastevere San Lorenzo e Testaccio sono sospese i dettagli di queste di altre notizie le trovate sul sito ...