Traffico Roma del 03-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 agosto 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione ancora disagi sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per lavori code tra le uscite di via di Settebagni e vivi aL’Aquila Poi traSud oltre alfine anche per un incidente in carreggiata esterna anche per lavori code a tratti tra BivioFiumicino e Tiburtina lungo il tratto Urbano della A24L’Aquila code da Portonaccio e la tangenziale est e sulla testa tangenziale code verso San Giovanni tra la Prenestina & viale Castrense su via del Foro Italico si viaggia ancora da via Salaria verso la galleria Giovanni XXIII per un incidente sulla via del mare all’altezza del cavalcavia di via del Cappellaccio verso Ostia abbiamo code dall’euro al Raccordo Anulare al momento nelle due direzioni sulla via ...