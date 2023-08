Traffico Roma del 03-08-2023 ore 08 | 00

(Di giovedì 3 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionee spostamenti in aumento sulla rete viaria del territorio code sulla diramazione diSud a Torrenova Verso il raccordo anulare e sul Raccordo Anulare abbiamo file in carreggiata interna tra le uscitesud e Ardeatina lungo il tratto Urbano della A24L’Aquila code da Tor Cervara la tangenziale est e sulla Pontina ci sono incolonnamenti perintenso tra Pomezia e Castel di Decima versoda questa sera nella zona di Ottavia in via di Casal del Marmo al via un’iniziativa sui temi dell’intercultura a quattro serate di concerti e iniziative musicali a partire dalle ore 18 e fino alla mezzanotte da oggi è fino al 6 agosto possibili disagi e modifiche alla circolazione anche nell’area ...

Durante il ritorno sulla A1, trae Firenze , sono stati segnalati 26 cantieri distribuiti su ...e code sulle autostrade Le previsioni delper Agosto 2023 indicano varie fasce di ..., 2 ago. La polizia metropolitana di Washington ha escluso la presenza di persone armate ... I controlli proseguono in tutti gli uffici e larea resta per ora chiusa alpedonale e stradale. ......ai pedoni una fruizione dell'area in piena sicurezza e una fluidificazione delveicolare ...e recentemente riqualificato dal Dipartimento Csimu dell'assessorato ai Lavori pubblici di...

Ennesimo deragliamento di un tram: ieri mattina, poco dopo le 11, in via dei Reti a San Lorenzo, esce dai binari un tram della linea numero tre. Stando ad Atac, che parla di ...Un ragazzino di 13 anni su un monopattino è stato investito ed è rimasto gravemente ferito questa sera a Foggia poco prima delle 20 in ...