Totti e Ilary | carte sul tavolo | in tribunale tradimenti | nomi | sms

(Di giovedì 3 agosto 2023) È ancora guerra tra FrancescoBlasi. La rottura tra i due, ormai nota da mesi, sembrava quasi arrivata a un assestamento. E invece ora la situazione sta imboccando una via che sembra, addirittura, di non ritorno. Ma andiamo con ordine. Come riporta “Il Corriere”, nei giorni scorsi, tramite i suoi legali, ha presentato alcivile di Roma una richiesta di addebito contro l'ex marito. La conduttrice sostiene che il loro matrimonio sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi, attuale compagne dell'ex capitano della Roma.avrebbe quindi tempo fino al prossimo 10 agosto per rispondere alle accuse rivoltegli da parte della sua ex coniuge. Ed è chiaro che lo farà: i suoi avvocati, infatti, starebbero preparando una contro-richiesta, che si avvarrebbe di una lista di presunti ...

Per FrancescoBlasi si apre un inaspettato e nuovo capitolo davanti al giudice del Tribunale civile di Roma. D: la nuova udienza potrebbe portare in tribunale Noemi Bocchi opo la disputa ...FrancescoBlasi non vanno in "vacanza" nemmeno d'estate. Dopo la conferma dell'affido congiunto dei Rolex, anche la causa di separazione si rimpolpa di nuovi retroscena shock, compresi i ...La questione è appena tornata all'onore delle cronache, per via delle reciproche richieste di addebito della separazione intercorse tra FrancescoBlasi . In poche parole, i rispettivi ...

Francesco Totti, guai per Ilary Blasi: “Ora è costretta a pagare” DiLei

Spettacolo Roma - 03/08/2023 17:52 - La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non avere fine, e la telenovela dei due celebri personaggi promette ancora emozioni e ...(Secolo d'Italia) Dal campo da gioco al Tribunale, Francesco Totti ottiene un’altra vittoria. Nell’ambito della strana vicenda dei famosi Rolex scomparsi e contesi con Ilary Blasi, l’ex capitano ...