Tornano i temporali sull' Italia | ma nel weekend migliora

(Di giovedì 3 agosto 2023) AGI - Una vasta saccatura depressionaria di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo e un calo delle temperature. Nella giornata di Venerdì acquazzoni ea tratti anche intensi interesseranno le regioni del Centro-Nord. Entro Sabato piogge in arrivo anche al Sud mentre sul finire delè atteso un rapidomento. Clima più fresco nel fine settimana con temperature anche di 5-7 gradi al di sotto delle medie del periodo. Questi sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteono che per la prossima settimana mostra una graduale rimonta dell'alta pressione africana verso il Mediterraneo occidentale. Ondata di caldo possibile nei giorni che precedono il Ferragosto ma la distanza temporale è ancora troppo elevata. Previsioni meteo per ...