Tornano i temporali e le temperature scendono ancora

(Di giovedì 3 agosto 2023) La depressione centrata in queste ore sul Mare del Nord, convoglia un primo debole fronte freddo che attraversa il Nord Italia nel corso della giornata. Domani l’approfondimento meridiano della saccatura in quota favorirà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte della penisola e un generale calo delle. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 3 agosto 2023 Tempo Previsto: Nelle prime ore del mattino piogge in transito lungo le zone alpine, seguite da schiarite via via più ampie nel corso della mattinata. Altrove cieli da poco nuvolosi in pianura fino a molto nuvolosi lungo le Prealpi e Appennino, ma senza fenomeni di rilievo associati. Dal pomeriggio formazione di isolatia partire dalle Alpi, in estensione alle Prealpi e ...