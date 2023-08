Torna “Un Medico in Famiglia”? Le parole della produttrice

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ne ha parlato Verdiana Bixiopure “Unin”? La storica serie Rai con Lino Banfi e Giulio Scarpati per anni è stato un cult dei canali Rai. La serie è andata in onda in prima visione su Raiuno dal 6 dicembre 1998 al 24 novembre 2016. Un totale di 10 stagioni basate sullaMartini. Ne ha parlato nelle ultime ore laVerdiana Bixio, “Unine I Cesaroni in streaming su Netflix stanno facendo scoprire alle nuove generazioni quelle storie e quei personaggi che hanno fatto la storiatv e – aggiunge – ne sono felice. Quando sento i bambini dire ‘che amarezza’ come mi è capitato, mi riempio d’orgoglio, come pure vedere Banfi riconosciuto come Nonno Libero. Coltivo progetti che valorizzino la grande ...