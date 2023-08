Torino | nuovo appuntamento per Vlasic | c'è ottimismo

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nikolaè il principale obiettivo di mercato in casa. La trattativa con il West Ham per riportarlo sotto la Mole sta proseguendo...

Commenta per primo Ilnon molla Nikola Vlasic :tentativo per riprendere il trequartista croato, come riferito da La Stampa al massimo all'inizio della settimana arriverà la risposta del West Ham alla nuova ...

Come riportato dai colleghi di SkySport, la Juventus sta pensando a un colpo a centrocampo. Dal momento che Kessie dovrebbe andare a giocare in Arabia Saudita, il club bianconereo ...Raffaele Fiorella entra nel CdA e diventa il nuovo Chief Restructuring Officer della Sampdoria: il comunicato ufficiale La Sampdoria ha accolto Raffaele Fiorella all’interno del nuovo Consiglio di Amm ...