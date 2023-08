Tom Brady irrompe nel calcio | acquista una quota del Birmingham City

non riesce a stare lontano dai campi da gioco. Dopo aver annunciato il suo ritiro a febbraio, l'ex quarterback, sette volte vincitore del Super Bowl, ha deciso di fiondarsi su un altro sport:...si lancia in una nuova esperienza nel mondo calcistico. La leggenda della NFL dei New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers, sette volte campione di SuperBowl, è diventato co - ...Dai campi di football a quelli di calcio.è diventato infatti co - proprietario del Birmingham City Football Club, il club calcistico inglese con sede nell'omonima città, ed i cui calciatori e tifosi sono conosciuti con il ...

