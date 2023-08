Tiro a volo e tiro a segno | scelte date e sede delle World Cup Final 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’International Shooting Sport Federation torna all’antico. Dopo qualche anno in cui il classico appuntamento di fine anno riservato ai migliori tiratori ae avarie specialità aveva preso il nome di “President’s Cup” si torna alla classicaCup. Interpreti di skeet e trap e specialistigare di pistola e carabina si ritroveranno a Doha – in Qatar – dal 18 al 27 novembre, per cercare di accaparrarsi le varie “Sfere di Cristallo” messe in palio. L’evento si terrà qualche mese dopo i Mondiali Assoluti di Baku, che scatteranno dal prossimo 14 agosto, per poi concludersi nei primi giorni di settembre, sulle pedane ed all’interno del poligono dell’Azerbaigian. L’Italia proverà a portare una nutrita delegazione alla ...