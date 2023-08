Tifone Doksuri | spettacolare salvataggio di una famiglia intrappolata dall' inondazione

(Di giovedì 3 agosto 2023) ...intervertenti anche spettacolari come quello del video dove è stata usata una ruspa per contrastare la forza dell'acqua e raggiungere alcune persone bloccate su un tetto su Tg. La7.

Si tratta di una delle peggiori alluvioni verificatesi nella zona a causa dele gli allagamenti hanno colto di sorpresa molte persone che non sono riuscite o non hanno potuto mettersi ...La tempestaha colpito il nord della Cina dopo che si era abbattuta, con la forza di un, sulla provincia meridionale del Fujian e le Filippine ...Infatti, nonostante il- o Egay, com'è conosciuto localmente - i due hanno voluto sposarsi ugualmente. ' Abbiamo deciso di portare avanti la cerimonia. Non importava se gli ospiti si ...

La Cina è stata investita dal tifone Doksuri: auto sommerse dall'acqua nel Fujian Corriere TV

Le piogge torrenziali, il vento forte e le inondazioni hanno messo in ginocchio Pechino e le zone limitrofe.Si tratta di una delle peggiori alluvioni verificatesi nella zona a causa del tifone Doksuri ...(LaPresse) I soccorsi si sono intensificati dopo la fine delle forti piogge a Zhuozhou, una città di oltre 600.000 abitanti a sud-ovest di ...