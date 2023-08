The Witcher | il Volume 2 della terza stagione ottiene il punteggio più basso di sempre su Rotten Tomatoes

Sin dall'annuncio della dipartita di Henry Cavill dallo show , i fan hanno accolto in maniera molto tiepida l'arrivo della terza stagione di, serie fantasy basata sui romanzi dell'autore polacco Andrej Sapkowski. Purtroppo i nuovi episodi non hanno riscontrato l'apprezzamento di critica e pubblico, arrivando a ottenere il ...Nonostante la tiepida risposta in termini di gradimento del pubblico più affezionato e questo dibattito che ormai va avanti da mesi, i numeri sembrano raccontare tutt'altro e3 ha ...Neanche il tempo per dire addio al Geralt di Henry Cavill nella nostra recensione di- Stagione 3 , che il dibattito sul nuovo interprete è tornato in primissimo piano, tra scetticismo e curiosità, con alcune interessanti dichiarazioni di uno dei produttori. A tornare sul ...

The Witcher season 3 spoilers follow, which contains reference to suicide. The Witcher season three may have only recently arrived but Joey Batey is already teasing fans with what they can expect from ...