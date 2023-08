COMUNICATO STAMPA COMPLETO Tutto sul Webcast Investitori e Analisti Recapito per i media:Investor Relations, + 41 (0)44 878 88 88 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197818/_Group_Logo.ANNUNCIO AD HOC ai sensi dell'articolo 53 sulle regole di quotazione di SIX Swiss Exchange Zurigo, 3 agosto 2023 /PRNewswire/ - - Il rapporto semestrale 2023 diGroup è ora disponibile nella sezione Ad Hoc del sito del gruppo, accessibile direttamente facendo clic qui . Relazioni con gli investitori: +41 (0)44 878 88 88 Logo: https://mma.prnewswire.... sia per la valutazione delle competenze", spiega Fabio Cipullo, Head of Growing Sectors diGroup Italia. "Rispetto a quattro - cinque anni fa, i tool del gaming si sono estremamente ...

The Adecco Group: relazione SEMESTRALE 2023 Adnkronos

By Maitane Sardon Adecco Group's net profit fell in the second quarter, and the company expects gross margin in the third quarter to be around ...Adecco Group (AHEXY.PK, ADO.L), a Swiss provider of human resources solutions, reported Thursday that second-quarter net income ...