Tete offerto al Fenerbahce e due club arabi | oltre al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse delper, ala destra dello Shakhtar, in scadenza a dicembre 2023. Lo scorso anno era in prestito al Leicester, retrocesso in Championship, e pare che al 23enne brasiliano sia gradita la destinazione azzurra. Dagli ultimi aggiornamenti del giornalista Alfredo Pedullà,era statosia alche alla Lazio, ma la società biancoceleste è interessata ad altri profili. Ora, però, si sono aggiunti ile due, ancora ignoti. Alfarebbe molto comodo un calciatore di questo tipo, dato che è sempre più probabile l’addio di Hirving Lozano. #è statoe #Lazio (che ha detto no, ...