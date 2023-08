Tesori sprecati

Leggi su panorama

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sono 480 mila le opere esposte in raccolte e gallerie pubbliche, ma ben cinque milioni quelle custodite nei loro depositi. L’Italia non riesce a gestire l’immensa mole d’arte che ha creato nella sua Storia. Ma ora qualcosa si sta muovendo. In Italia il patrimonio è talmente diffuso che nei depositi dei soli musei afferenti alla Direzione generale sono custoditi circa 5 milioni di opere e di reperti. Mentre ne vengono esposti solo 480 mila». Ha spiegato così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un’audizione dinanzi alle commissioni Cultura di Camera e Senato, specificando come «il 90 per cento delle opere o dei reperti è nei depositi». E dire che il nostro è uno dei Paesi più ricchi di musei, come confermano i dati Istat: abbiamo 4.908 tra musei, aree archeologiche, monumenti ed ecomusei aperti al pubblico. In un comune italiano su tre (2.311) è presente almeno una ...