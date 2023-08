Tesla - Stati Uniti | nuova indagine per problemi allo sterzo di Model 3 e Y

(Di giovedì 3 agosto 2023) La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l'ente federale statunitese per la sicurezza dei trasporti, ha avviato un'altrasui presuntidei veicoli. L'inchiesta, che riguarda circa 280 mila esemplari di3 e Y, è di natura preliminare e diventerà formale nel caso venga accertato un rischio non ragionevole per la sicurezza: si trasfomerà in un richiamo solo dopo un'analisi tecnica del problema. All'origine del "faro" federale ci sarebbero alcune segnalazioni da parte della clientela. Reclami. L'ente statunitense, che già a marzo aveva avviato un'su 120.089 esemplari dellaY dopo le denunce su un distacco completo e improvviso del volante durante la marcia, ha deciso di aprire il ...

A guidare i ribassi sonoi sette titoli tecnologici a più alta capitalizzazione, che hanno ...6%, Microsoft il 2,7%, Alphabet il 2,5%, Amazon il 2,7%, Nvidia il 4,9%, Meta il 2,9% eil 2,8%....ha a disposizione da un'unica schermata i dati provenienti dal comando spaziale degliUniti, ... a maggio ha dichiarato che chi cerca una AI in grado di uccidere deve comprare una. Tutti ......ad una maggiore concorrenza in alcuni segmenti di mercato strategici come quella subita in Nord America daModel Y. Ciò spiega il calo dell'11 per cento registrato dal marchio in Canada e...

In California la polizia sceglie questa Tesla Model Y, elaborata! InsideEVs Italia

L'ente federale per la sicurezza Nhtsa ha ricevuto alcune segnalazioni per blocchi e malfunzionamenti: coinvolte 280 mila vetture ...La casa americana è tra le più popolari al mondo eppure c'è chi decide di vendere la propria vettura: ecco il motivo ...