Terzo polo | Renzi | ' i Gruppi sono una tecnicalità | ma la guerriglia interna deve smettere'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "Giachetti dice una cosa che condivide la stragrande maggioranza dei nostri elettori. Non se ne può più di questa polemica continua, non capisco perché, dispiace. Il tema deiè unaparlamentare che segue la questione politica". Lo ha detto Matteoa Zapping sul futuro di Iv e Azione. "Io vorrei parlare di Niger, di Ucraina, dei Brics, non di quello che succede a Capalbio -ha aggiunto il leader di Iv-. Se si cambia posizione rispetto alle elezioni ci vuole chiarezza e che si smetta questa continuache non ha senso. Decideremo tutti insieme".

