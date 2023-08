Terzo polo | Renzi-Calenda | ' divorzio' sotto l' ombrellone con il nodo Gruppi**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "'Tutto il resto è noia'. Avanti Azione". Sui social, Carloelenca le priorità e "le cose di cui vogliamo parlare nei prossimi mesi" e sembra fare un altro passo spalle a Italia viva e Matteo. Gli ex sodali del Terzo, si sa, in Parlamento ormai sono ai titoli di coda. L'ultima cosa che avevano in comune, i gruppi di Camera e Senato, traballano tra le polemiche dei leader e i botta e risposta non proprio da compagni di banco (l'ultimo via social tra Matteo Richetti e Ivan Scalfarotto). "Nei prossimi giorni", sempre a leggere la timeline di, dovrebbe essere presa una decisione. Ma al momento di passaggi ufficiali non sembra esserci traccia. La voce di una assemblea da tenere in queste ore viene smentita dai due partiti. "Di sicuro c'è che Matteo è stufo. ...