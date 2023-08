Terzo polo | Calenda | ' salario minimo | riforma Ssn | Pnrr e giustizia sono priorità di Azione'

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "dell'Ssn e smaltimento liste d'attesa,per industria 4.0,della, strategia energetica e nucleare, tempo pieno in tutte le scuole. Questele nostree le cose di cui vogliamo parlare nei prossimi mesi. 'Tutto il resto è noia'. Avanti". Lo scrive su Twitter il leader di, Carlo

...1) +Europa 2,3 ( - 0,1) Italexit 1,9 (=) Unione Popolare 1,4 ( - 0,3) Noi Moderati 0,8 (+0,1) Supermedia coalizioni Centrodestra 46,4 ( - 0,1) Centrosinistra 25,6 ( - 0,1) M5S 16,0 (+0,2)...Marattin (Italia Viva): 'Tassatori folli' L'ok dell'esecutivo ha comunque fatto andare su tutte le furie il. Luigi Marattin , deputato di Italia Viva, via Twitter parla di "tassatori ...L'ok dell'esecutivo ha fatto andare su tutte le furie il. Luigi Marattin , deputato di Italia Viva, vìa Twitter parla di "tassatori folli" e aggiunge: "Noi di Azione e Italia viva eravamo ...

Terzo Polo, strappo Renzi-Calenda. Iv e Azione verso gruppi parlamentari separati Sky Tg24

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Salario minimo, riforma dell’Ssn e smaltimento liste d’attesa, Pnrr per industria 4.0, riforma della giustizia, strategia energetica e nucleare, tempo pieno in tutte le scu ...L’ultima Supermedia dei sondaggi politici conferma il trend positivo per Fratelli d’Italia, che vola verso i 30 punti ...