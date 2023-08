Terra Amara | le anticipazioni del 3 agosto | Fekeli è vittima di un agguato…

(Di giovedì 3 agosto 2023), ledella puntata di oggi della soap turca, come al solito in onda su Canale5. Ecco cosa succederà questo pomeriggio per i protagonisti della soap. Ledella puntata di oggi Ecco di seguito ledella puntata di oggi della soapdi un agguato e viene L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, ledella puntata di oggi: Zuleyha deve abortire?, ledella puntata di oggi: Zuleyha fugge insieme al suo ex ...

Sconfittaper Georgia Pedone che subisce la rimonta della burundese Sada Nahimana (n.8 del ... ma che in questa circostanza ha mostrato una buona attitudine sui campi inrossa del'...Meccariello ha da parte sua l'esperienza (265 partite in serie B), lo spirito sannita , l'entusiasmo e la voglia di rivalsa nella propriadopo un'retrocessione. Tutti ingredienti che sono ......Pedretti - 2 Agosto 2023 Un posto al sole anticipazioni 2 agosto 2023 Martina Pedretti - 1 Agosto 2023 Sei Sorelle anticipazioni mercoledì 2 agosto 2023 Niccolo Maggesi - 1 Agosto 2023...

Terra Amara Anticipazioni 3 agosto 2023: Fekeli vittima di un agguato organizzato da Fikret! ComingSoon.it

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di oggi della soap turca, come al solito in onda su Canale5. Ecco cosa succederà questo pomeriggio per i protagonis ...Ci sono grandi novità in serbo per tutti gli appassionati di Terra Amara, la popolare soap opera turca che sta spopolando dall’anno scorso su Canale 5, e conta già molti fan e gruppi social dedicati.