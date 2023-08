Tentata truffa ad anziana a Baiano | denunciato 20enne

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023)ai danni di una. La signora ultraottantenne non ci casca e chiama i familiari che avvertono i Carabinieriad. Il colpo ai danni di una ultraottantenne fallisce. La donna, infatti, era a conoscenza di analoghi episodi di truffe e ha avvisato subito i familiari che hanno chiesto aiuto ai Carabinieri. L’donna ha ricordato i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato, divulgati sia dagli organi d’informazione sia con apposite locandine affisse in città. Ieri pomeriggio, il malvivente ha telefonato a casa dell’e, spacciandosi per un corriere, le riferisce che di lì a poco sarebbe passato da lei per la consegna di un pacco ...