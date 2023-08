Tennis | all’US Open 2023 arriva la VAR Il sistema utilizzabile in tutti i campi principali

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 agosto 2023)una novità importantissima, potenzialmente rivoluzionaria, per il mondo del. In occasione degli US, in scena a New York dal 28 agosto al 10 settembre, verrà utilizzata per la prima volta la cosiddetta Video Review Technology (VRT). Si tratta, senza troppi giri di parole, della VAR, strumento ormai utilizzato in diversi sport per aiutare i direttori di gara a prendere le decisioni riducendo quanto possibile il margine di errore. La VRT sarà dunque usata dai giudici sedia per valutare determinati momenti gioco, la correttezza degli scambi e ogni tipo di situazione complicata da captare ad occhio nudo. La Video Review Technology si aggiungerà al già utilizzatodel falco che, ricordiamo, consente di catturare il posizionamento della palla. Lo strumento non sarà soltanto un ...