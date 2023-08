Tenaris | nel secondo trimestre 2023 utile netto per 1 | 14 miliardi | +79%

(Di giovedì 3 agosto 2023) A fine giugnola posizione finanziaria netta diha toccato quota 2,29di dollari, con attività operative che hanno generato cassa per 2,26e investimenti totali per 282,25 milioni. Questi in sintesi i risultati finanziari diffusi dal gruppo e relativi al primo semestre, con i dettagli anche sul, che mettono in luce unmiglioramento del fatturato e della redditività. Nella prima metà delle vendite sono aumentate del 59% rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie all’aumento del 30% dei volumi di prodotti tubolari spediti e alla crescita del 26% dei prezzi medi di vendita. A seguito dell’aumento delle vendite, l’Ebidta è raddoppiato grazie all’incremento dei margini, in ...

In Piazza Affari prende fiato Bper che adesso perde il 4%, condebole ( - 3,6%) dopo previsioni di frenata dei ricavisecondo semestre. Sempre debole Tim ( - 2,6%), in aumento Iveco che ......oltre otto punti dopo i conti della vigilia con utili in calo del 49%semestre. Giù anche Banco Bpm , con i numeri arrivati poco prima della chiusura di Borsa. In coda al Ftse Mib anche: ...Il management diha fornito anche alcune indicazioni finanziarie per la seconda metà dell'... All'Euronext Growth Milan iVision Tech non riesce a fre prezzo ,giorno del debuttolistino ...

Conti Tenaris, i numeri del 1° semestre 2023 SoldiOnline.it

I mercati finanziari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata limando le perdite accusate in mattinata: le Borse più pesanti sono Parigi, Francoforte e Milano che scendono dello 0,7%, con ...MILANO (Reuters) - Lo scossone ai mercati causato dal downgrade di Fitch sul debito Usa colpisce anche oggi i mercati azionari, con Piazza Affari che si accoda agli altri listini continentali, appesan ...