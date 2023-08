Temptation Island Winter | noti volti nel cast? Ecco cosa emerge dall’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 agosto 2023), arriverà l’edizione invernale con inedite sorprese:è emerso, il noto reality show di Canale 5 arriverà con una versione inedita. Proprio nelle ultime ore l’autrice Raffaella Mennoia ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale “Chi” rivelando anche anticipazione: “Ah, laedition, già…Non se n’è ancora parlato come produzione interna, ma noi il 20 agosto saremo in ufficio… Che ben venga, una versione invernale non è stata fatta da nessuna parte del mondo” e poi ha aggiunto: “Isola Esotica o Cioccolata Calda? Berremo cioccolata. A me piace per la conduzione Filippi Bisciglia, è empatico. Vedremo se ci sarà ancora lui”. Leggi ...