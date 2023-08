Temptation Island | Mirko attaccato dalla mamma di Perla | cosa ha detto

(Di giovedì 3 agosto 2023)Brunetti eVatiero sono stati due partecipanti molto discussi di questa edizione di. I due protagonisti hanno deciso di interrompere la loro relazione ed hanno iniziato a frequentare rispettivamente l'ex tentatrice Greta e l'ex tentatore Igor. Soprattutto la storia tra Greta esta generando molto sgomento sui social. In molti sono rimasti stupiti dal modo accelerato con cui i due stanno vivendo questa relazione. Ebbene, sulla faccenda ha deciso di dire la sua anche l'ex suocera di. La signora Rosa Tedesco ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha difeso sua figlia e non ha risparmiato delle stoccate contro l'ex fidanzato della giovane. Le sue parole, ovviamente, non sono passate inosservate.Brunetti ...

La relazione nata nel villaggio ditra Mirko Brunetti e Greta Rossetti prosegue a gonfie vele. La scelta di lui di chiudere con Perla Vatiero e iniziare subito una storia con la giovane tentatrice , però, non è ...Già da diversi giorni hanno iniziato a circolare diversi nomi per quanto riguarda il trono classico, molti dei quali provenienti dall'ultima edizione di. E non sarebbero soltanto i ...si è concluso con la puntata di lunedì, 31 luglio, vincendo la gara di ascolti della serata, con oltre 3 milioni di spettatori e il 40% di share. Numeri che riconfermano la vittoria ...

Vittoria Egidi dopo Temptation Island torna sui social per raccontare ai suoi follower come procede la sua nuova vita dopo Daniele De Bosis. Racconta di essersi concessa del tempo per sé, per ...La madre di Perla, dopo Temptation Island 2023, si è scagliata contro Mirko in uno sfogo sui social per consolare la figlia.