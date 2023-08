Temptation Island | le prime parole di Mirko dopo la fine della storia con Perla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 agosto 2023) I protagonisti dicontinuano sull’onda del grande successo del “viaggio nei sentimenti” condotto da Filippo Bisciglia ad imperversare tra i social: è il caso diBrunetti che si era presentato con l’ormai ex fidanzataall’Is Morus Relais. Il percorso del ventiseienne reatino nel villaggio dei fidanzati ha destato le ireVatiero per via di comportamenti e dichiarazioni, oltre per il rapporto instaurato con la tentatrice Greta Rossetti.ed il fidanzato convivevano a Rieti e sognavano presto un matrimonio a coronamento del loro amore, sul quale nell’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì, è calato il sipario con i due che hanno deciso di dirsi addio di comune accordo. La ragazza ad un mese di distanza dal termine delle registrazioni ...