Temptation Island | Francesca Sorrentino prossima tronista a Uomini e Donne?

Francesca Sorrentino sul trono di Uomini e Donne Dopo la sua esperienza con, secondo le indiscrezioni, pare che Maria De Filippi l'abbia 'puntata' per farla accomodare sulla mitica poltrona rossa del dating show di Canale 5. Francesca Sorrentino nuova ...Nessun lieto fine per la coppia composta da Vittoria Egidi e Daniele De Bosis che, dopo quattro anni di relazione, hanno deciso di lasciareseparati . Una scelta che è stato commentata sui social dalla ragazza, la quale ha voluto raccontare tutte le emozioni vissute nel reality delle tentazioni . Vittoria Egidi e l'addio ...Nel corso dell'ultima edizione diè accaduto qualcosa che raramente capita in questo programma: una tentatrice si è davvero innamorata - o così pare - di uno dei concorrenti del programma. Stiamo parlando di Greta ...

"Sono noiosi. Finale scontato". Raffaella Mennoia, chi boccia a Temptation Island ilGiornale.it

Rosa Tedesco, la madre di Perla Vatiero, con un post ha incoraggiato la figlia dopo la delusione per la fine della storia d’amore con Mirko Brunetti ...Dopo Temptation Island 2023 per la prima volta Daniele De Bosis e Vittoria Egidi hanno rotto il silenzio social. Le parole degli ex fidanzati.