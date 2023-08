Temptation Island | Daniele torna sui social | Quattro anni e mezzo non si dimenticano da un giorno all' altro

Nel corso dell'ultima edizione diè accaduto qualcosa che raramente capita in questo programma: una tentatrice si è davvero innamorata - o così pare - di uno dei concorrenti del programma. Stiamo parlando di Greta ...Daniele De Bosis ha concluso la sua avventura adecidendo di interrompere la sua storia d'amore con Vittoria Egidi ., parla Daniele De Bosis: "Non sono ancora al cento per cento" Durante il percorso, quest'ultima,...La storia d'amore tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti dopo2023 sta procedendo a gonfie vele. Ma sui social network sembrano esserci più commenti negativi che positivi su questa coppia. Si aggiunge anche un messaggio della mamma di Perla ...

Parla Daniele De Bosis dopo la fine della sua relazione con Vittoria Egidi dopo la conclusione di Temptation Island.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...