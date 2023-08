Temptation Island 10 | Mirko Brunetti spiega perché ha deciso di chiudere la storia con Perla Vatiero

Leggi su isaechia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Anche, come il resto dei protagonisti di, ha rotto il silenzio sui social dopo la fine del programma. Ci ha messo un po’ più degli altri, ad esprimersi, il giovane ragazzo di Rieti. E’ entrato mano nella mano con, uscito mano nella mano con la tentatrice Greta Rossetti. Un cambio di rotta per molti troppo veloce e ingiustificato. Ad alimentare ancora di più le chiacchiere, il tatuaggio che i due hanno già in comune. Insomma,si è detto innamoratissimo della nuova compagna, ma, per molti, si tratterebbe della confusione generata dall’ondata mediatica. Solo il tempo saprà dare le risposte, intanto,, si è detto felice dell’epilogo: Eccoci qui, che dirvi. Questo percorso è stato un mix di ...