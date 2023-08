Tempoaltempo Paolo Sottocorona | salute e cambiamento climatico | il piano Spagnolo

Molti paesi europei hanno piani strutturali per affrontare le ondate di meteo anomalo e tutelare i cittadini. Oggi scopriamo cosa succede in Spagna dove è stato creato l' Osservatorio della Salute e ...Sottocorona ci racconta una storia dalla quale prendere spunto.Torniamo a parlare dei piani di emergenza per affrontare le alte temperature. Oggi andiamo in Francia per capire cosa si mette in campo in caso di emergenza per le alte temperature. Continua a leggere ...