Telese | un nuovo parco giochi per la cittadina termale

(Di giovedì 3 agosto 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune diTerme Domenica prossima 6 agosto alle ore 20.30 ci sarà il taglio del nastro delin via Scafa. Dopo le aree attrezzate per irealizzate in piazza Madre Teresa … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

'Si tratta di un'area di grande importanza per- afferma l'Amministrazione - , e questo parco è il primo passo di un grande piano di riqualificazione di questa parte del territorio cittadino. ...Come lo polverizza 'È caduta una testa, però se non può dare una data dica almeno se è questione di settimane, di mesi, di anni...', ribatte. 'Venerdì faremo con Alessandro Filippi', il...L'sms dell'Inps ha scatenato unscontro politico tra le forze d'opposizione, con il Movimento 5 Stelle, autore del ... Gasparri annienta i grillini violenti L'ospite dei conduttori Lucae ...

Domenica si inaugura il nuovo parco giochi a Telese Terme anteprima24.it

Domenica prossima 6 agosto alle ore 20.30 ci sarà il taglio del nastro del parco giochi in via Scafa. Dopo le aree attrezzate per i giochi realizzate in piazza Madre Teresa di Calcutta, in largo ...Torna viva la questione legata all’ex albergo La Pagliarella, nel bel mezzo di piazza Minieri a Telese Terme. A distanza di due anni, l’argomento approda di nuovo al centro del dibattito cittadino.